Сборная Белоруссии по футболу уступила Азербайджану в товарищеском матче со счетом 1:2. Игра прошла на стадионе в Минске.

Счет открыли белорусы: на 56-й минуте отличился экс-форвард «Балтики» Максим Скавыш. Бывший футболист «Анжи» Бадави Гусейнов забил ответный мяч на 73-й минуте.

Победный мяч провел уже в добавленное время воспитанник «Зенита» Рамиль Шейдаев. Форвард «Сабах Баку» появился на поле на 68-й минуте. Шейдаев ранее играл за «Зенит» и «Зенит-2», после этого перешел в «Рубин», а затем уехал за границу. В его карьере есть выступления за молодежную сборную России, но в результате он принял решение играть за Азербайджан.

Помимо трех авторов голов, на поле в числе прочих появились экс-игрок «Урала» белорус Артем Соловей, а также азербайджанцы Эмин Махмудов и Алексей Исаев. Первый выступал в России за пять клубов, включая «Спартак», второй начал карьеру в «Енисее», а сезон-2016/17 отыграл в «Зените-2».