ЦСКА рассчитывает продлить контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым. Как сообщает sport24, по новому соглашению хавбек сможет получать до 1,2 миллиона евро в год.

При этом сумма будет выплачиваться при условии, что Дзагоев проведет 70 процентов матчей.

Так ЦСКА хочет застраховаться от постоянных травм игрока. За время выступления за основную команду (с 2008 года) Дзагоев пропустил из-за повреждений около трех лет.

При этом по нынешнему соглашению зарплата Дзагоева также зависит от проведенного на поле времени. По данным «Чемпионата», бонус за матч не засчитывается, если Дзагоев проведет на поле менее 45 минут.

В завершившемся сезоне-2020/21 Дзагоев провел 21 матч и забил 2 мяча во всех турнирах.