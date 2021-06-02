В среду, 2 июня, состоялась презентация Карло Анчелотти в качестве нового главного тренера «Реала». Итальянский специалист подписал с мадридцами контракт на три сезона.

После презентации состоялась первая официальная пресс-конференция Анчелотти после возвращения в «Реал». Тренер, в частности, заявил о намерении сохранить капитана команды, 35-летнего Серхио Рамоса.

В минувшем сезоне Анчелотти руководил «Эвертоном», с которым занял десятое место в чемпионате Англии.

Анчелотти уже возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. Под его руководством мадридцы выиграли Кубок и Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира, а также Лигу чемпионов.

61-летний итальянец сменил в должности наставника «Реала» Зинедина Зидана, который покинул клуб в конце сезона.