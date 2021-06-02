Каталонское издание Sport опубликовало данные нового десятилетнего контракта, который «Барселона» предлагает капитану Лионелю Месси. Первые четыре года он будет выступать за каталонский клуб, и его зарплата составит порядка 60 миллионов евро в год. За первые четыре года Месси по контракту получит 240 миллионов.

После этого аргентинец, которому будет 37 лет, переедет в США и проведет два сезона в MLS в качестве посла «Барсы». Скорее всего, его клубом станет «Интер Майами», совладельцем которого является легендарный Дэвид Бекхэм.

После двух лет в Штатах 39-летний Месси проведет шесть лет в «Барселоне», но уже в руководящей должности.

33-летний шестикратный обладатель «Золотого мяча» провел в «Барсе» всю карьеру. По данным СМИ, его текущее соглашение, истекающее 30 июня 2021 года, пробило брешь в финансах клуба. Отмечалось, что за четыре года «Барселона» выплатила Месси, с учетом всех бонусов, около 555 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Месси провел 47 матчей и забил 38 мячей во всех турнирах. «Барселона» выиграла Кубок Испании, а Месси в восьмой раз стал лучшим бомбардиром ла лиги (30 голов).