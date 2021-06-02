В РФС в ближайшее время произойдут две громкие отставки, утверждает «Чемпионат». Сейчас Российский футбольный союз уже ищет замену главе департамента судейства Виктору Кашшаи. В руководстве недовольны работой бывшего венгерского арбитра.

Кашшаи возглавил судейский департамент РФС в январе 2020 года, сменив Александра Егорова.

Кроме того, с большой вероятностью свой пост покинет руководитель проекта по введению системы ВАР Леонид Калошин.

РФС начал внедрять видеоассистентов рефери в 2019 году. В сезоне-2020/21 система уже работала на всех матчах РПЛ.

Впервые широкое применение ВАР произошло на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 в России.