Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может продолжить карьеру в английской премьер-лиге. Как сообщает Football Insider, красно-белые находятся в заключительной стадии переговоров по футболисту с «Вест Хэмом». Лондонский клуб готов выложить за хавбека сборной Чехии 20 миллионов фунтов стерлингов (порядка 23 миллионов евро).

В настоящее время стороны обговаривают условия соглашения: комиссию и структуру выплат.

Крал перешел в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году за 12 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за столичный клуб 30 матчей и отдал 5 голевых пасов. «Спартак» занял второе место и пробился по итогам сезона в Лигу чемпионов.

Ранее стало известно, что другой полузащитник красно-белых Гус Тил продлил контракт с клубом и был отдан в аренду в «Фейеноорд».