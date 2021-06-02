Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал ситуацию с включением Евгения Плющенко в список тренеров сборной России. Плющенко в 2021 году покинули две фигуристки взрослой сборной Алена Косторная и Александра Трусова. По словам Писеева, Плющенко имеет право быть в числе тренеров, поскольку работает с фигуристами из резервного, юношеского и юниорского состава.

Если в списке есть тренер, значит, он, естественно, работает с каким-то «спортсменом, входящим в состав сборной, — цитирует «Газета.ру» Писеева. — Хореограф тоже может быть указан. Или второй тренер, особенно у ведущих спортсменов. Как, например, у Тутберидзе есть команда специалистов. Если Плющенко есть в этом списке, значит, он работает с кем-то из того состава, который утверждается министерством».