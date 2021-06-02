Вместо Карло Анчелотти новым главным тренером «Реала» мог стать его другой бывший наставник — Жозе Моуринью, утверждает The Telegraph. По данным изданиям, мадридцы недавно обращались к португальскому специалисту по поводу возможного возвращения в клуб.

Моуринью ранее подписал контракт с «Ромой» и дал понять «Реалу», что его не интересует предложение из Мадрида. Ему интересен проект в Риме, кроме того, португальцу польстило то, что владелец «Ромы» Дэн Фридкин лично добивался его назначения.

После отказа Моуринью «Реал» быстро провел переговоры с Анчелотти и переманил его из «Эвертона» без компенсации за досрочную отставку.

61-летний Анчелотти подписал контракт с «Реалом» на три сезона, сменив Зинедина Зидана, который покинул клуб в мае после завершения чемпионата Испании. Итальянец уже руководил «Королевским клубом» с 2013 по 2015 год, выиграл с ним Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Во главе «Реала» он сменил как раз Моуринью, который возглавлял мадридцев с 2010 по 2013 год.