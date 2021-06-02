Сегодня, 3 июня, россиянин Аслан Карацев проведет матч второго круга на «Ролан Гаррос». Соперником 26-й ракетки мира станет Филипп Кольшрайбер из Германии. Игра запланирована на 13:30, в расписании, возможно, произойдут изменения.

В первом круге Карацев, «посеянный» под номером 24, в трех сетах обыграл победителя квалификации Дженсона Бруксби — 6:3, 6:4, 6:4. 37-летний Кольшрайбер победил Фернандо Вердаско из Испании — 7:6 (7:3), 6:2, 2:6, 6:4.

В женской сетке состоятся два матча второго круга с участием россиянок. Екатерина Александрова, «посеянная» под номером 32, встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии. В первом круге Александрова менее чем за час обыграла экс-первую ракетку мира Винус Уильямс — 6:3, 6:1. Крейчикова вырвала победу у соотечественницы Кристины Плишковой — 5:7, 6:4, 6:2.

Варвара Грачева сыграет против итальянки Камилы Джорджи. В первом круге 20-летняя Грачева одолела Лару Арруабаррену-Весино из Испании — 6:2, 6:3, а Джорджи оказалась сильнее хорватки Петры Мартич — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

Обе игры девушек также намечены на 13:30.