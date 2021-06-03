Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу проведет четвертый матч предварительного раунда Лиги наций. Соперником команды Туомаса Саммелвуо станет команда США.

Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

После трех игр Россия идет четвертой в таблице Лиги наций. В первой игре россияне победили Нидерланды, во второй с таким же счетом оказались сильнее Ирана. В третьем матче Россия уступила в пятисетовом поединке Японии.

Выше России в таблице идут только Бразилия, Франция и Япония, которые все три своих матча выиграли.

Сборная США также одержала две победы в трех матчах. Американцы в трех сетах обыграли Канаду, затем с таким же счетом уступили Бразилии, а в третьей встрече взяли верх над Аргентиной.