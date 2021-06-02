Тренерский штаб сборной России по футболу определился с заявкой на чемпионат Европы-2020. Россия проиграла Японии в женской Лиге наций по волейболу. Самые интересные новости 2 июня – в дайджесте Nevasport.

СМИ: «Барселона», «Реал» и «Ювентус» будут дисквалифицированы из ЛЧ на этой неделе

Туринский «Ювентус», мадридский «Реал» и «Барселону» на этой неделе могут исключить из Лиги чемпионов. Это связано с участием в проекте европейской Суперлиги.

Черчесов рассказал, чем остался доволен после матча Россия — Польша

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о выступлении сборной России в товарищеском матче против Польши перед стартом Евро. Напомним, игра России и Польши состоялась во Вроцлаве и завершилась со счетом 1:1. Авторами забитых мячей стали Якуб Шверчок и Вячеслав Караваев.

Стал известен окончательный состав сборной России на Евро-2020

Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат Европы по футболу, который состоится летом 2021 года. В него вошли шесть футболистов «Зенита». Евро-2020 стартует 11 июня матчем в Риме.

Вяльбе официально выиграла праймериз «Единой России» в Ивановской области

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе одержала победу на праймериз «Единой России» по выборам в Государственную думу в Ивановской области. Как сообщает официальный сайт партии, за Вяльбе проголосовали 82950 человек, она обогнала ближайшего преследователя почти на 20 тысяч голосов.

Россиянки в трех сетах проиграли Японии в Лиге наций

Сборная России по волейболу уступила Японии в трех сетах в групповом предварительном раунде женской Лиги наций — 0:3. Первый сет россиянки проиграли со счетом 20:25, в двух других уступили одинаково — 21:25. На счету России три победы и три поражения в шести играх турнира.

«Спартак» продлил контракт с Тилом и отдал его в аренду в «Фейеноорд»

«Спартак» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Гусом Тилом. Новое соглашение с голландцем рассчитано на 3 сезона, до 31 мая 2024 года. При этом ближайший сезон 23-летний хавбек проведет на правах аренды в «Фейеноорде».

Хачанов проиграл Нисикори в четырехчасовом матче на «Ролан Гаррос»

Россиянин Карен Хачанов не смог преодолеть барьер второго круга «Ролан Гаррос». 23-й номер «посева» уступил японцу Кеи Нисикори в пяти сетах: 6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 4:6. Матч длился 3 часа 58 минут.

Павлюченкова вышла в третий круг «Ролан Гаррос», победив Томлянович

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг «Ролан Гаррос». Во втором круге 31-я «сеяная» теннисистка в двух сетах обыграла Айлу Томлянович из Австралии — 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 30 минут.

Стало известно, по каким каналам покажут матчи сборной России на Евро-2020

Телеканал «Россия-1» покажет стартовый матч сборной России на чемпионате Европы по футболу-2020 против Бельгии. Игра состоится 12 июня в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 22:00 по московскому времени. Еще две игры российской сборной в группе покажет Первый канал. 16 июня Россия встретится с Финляндией, матч также пройдет в Санкт-Петербурге», начало — в 16:00. Завершит групповой раунд команда Станислава Черчесова 21 июня матчем с Данией.

Матч Россия — Болгария будет судить белорус

Стали известны арбитры товарищеского матча между сборными России и Болгарии. Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, встречу будет судить бригада из Белоруссии во главе с Алексеем Кульбаковым.

Медведев одержал вторую в карьере победу на «Ролан Гаррос» и вышел в третий круг

Россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису. В игре второго круга второй номер «посева» обыграл американца Томми Пола в четырех сетах — 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. . Следующим соперником Медведева станет 32-й номер «посева» американец Райлли Опелка, который победил испанца Хауме Муньяра — 6:3, 6:2, 3:6, 7:5.