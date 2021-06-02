Сборная Нидерландов сыграла вничью с Шотландией в товарищеском матче — 2:2. Счет на 11-й минуте открыл шотландец Джек Хендри. Через 6 минут Мемфис Депай забил ответный мяч. Кевин Нисбет на 64-й минуте вывел Шотландию вперед. На 89-й минуте Депай спас голландцев от поражения, оформив дубль.

На 69-й минуте на замену в составе Нидерландов вышел нападающий «Спартака» Квинси Промес.

Перед стартом Евро Нидерланды и Шотландия проведут по одному товарищескому матчу. 6 июня голландцы встретятся с Грузией, шотландцы — с Люксембургом.

На чемпионате Европы-2020 Нидерланды сыграют в группе с Украиной (13 июня), Австрией (17 июня) и Северной Македонией (21 июня).

Соперниками Шотландии станут Чехия (14 июня), Англия (18 июня) и Хорватия (22 июня).