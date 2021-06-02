Сборные Германии и Дании по футболу сыграли вничью в товарищеском матче со счетом 1:1. Игра состоялась на нейтральном поле — в австрийском Иннсбруке.

Счет в самом начале второго тайма открыл Флориан Нойхаус. На 71-й минуте Юссуф Поульсен забил ответный мяч, принеся датчанам ничью.

Сборная Дании — соперник России по групповому турниру Евро-2020. Игра состоится 21 июня в Копенгагене. Еще две игры датчане проведут также в своей столице: 12 июня с Финляндией и 17 июня с Бельгией.

До старта Евро-2020 Дания проведет еще один товарищеский матч — 6 июня с Боснией и Герцеговиной.

Германия 7 июня встретится с Латвией. В групповом турнире немцы встретятся с Францией (15 июня), Португалией (19 июня) и Венгрией (23 июня).