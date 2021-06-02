Англия обыграла Австрию в товарищеском матче со счетом 1:0. Единственный мяч провел 19-летний полузащитник «Арсенала» Букайо Сака на 57-й минуте.

Обе команды проходят подготовку к Евро-2020. Обеим командам осталось провести по одному матчу перед стартом чемпионата Европы. 6 июня Англия встретится с Румынией, а Австрия — со Словакией.

В групповом турнире Евро-2020 Англия сыграет с Хорватией (13 июня), Шотландией (18 июня) и Чехией (22 июня).

Сборная Австрии в группе встретится с Северной Македонией (13 июня), Нидерландами (17 июня) и Украиной (21 июня).