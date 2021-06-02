Сборная Франции разгромила Уэльс в товарищеском матче — 3:0. Счет на 35-й минуте открыл Килиан Мбаппе. В самом начале второго тайма на 48-й минуте Антуан Гризманн удвоил преимущество чемпионов мира, а окончательный счет встречи установил Усман Дембеле на 79-й минуте.

Уэльс с 26-й минуты играл в меньшинстве. За игру рукой в своей штрафной был удален защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс. 11-метровый взялся пробивать Карим Бензема, но он не смог переиграть вратаря Данни Уорда.

Для Бензема этот матч за сборную стал первым с 2015 года. Форвард не вызывался в национальную команду почти шесть лет из-за скандала с Матье Вальбуэна.

Обе команды проходят подготовку к Евро-2020. Им осталось провести по одной товарищеской игре до старта турнира. 8 июня Франция сыграет с Болгарией, через три дня после встречи болгар с Россией. 5 июня Уэльс проведет товарищескую встречу с Албанией.

На Евро-2020 Уэльс сыграет в группе со Швейцарией (12 июня), Турцией (16 июня) и Италией (20 июня).

Соперниками Франции станут Германия (15 июня), Венгрия (19 июня) и Португалия (23 июня).