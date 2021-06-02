Россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису. В игре второго круга второй номер «посева» обыграл американца Томми Пола в четырех сетах — 3:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Игра длилась 2 часа 21 минуту, Медведев и Пол допустили по две двойных ошибки и по четыре раза подали навылет.

Медведеву удалось взять восемь геймов на подаче соперника, включая четыре в четвертом сете. Сам он проиграл четыре своих подачи.

В первом круге Медведев в трех сетах победил Александра Бублика из Казахстана. Эти победы стали для россиянина первыми в карьере на «Ролан Гаррос». Предыдущие четыре года подряд он вылетал с турнира уже в первом круге.

Следующим соперником Медведева станет 32-й номер «посева» американец Райлли Опелка, который победил испанца Хауме Муньяра — 6:3, 6:2, 3:6, 7:5.

3 июня свой матч второго круга проведет еще один представитель России. 24-й «сеяный» Аслан Карацев встретится с немцем Филиппом Кольшрайбером.

Карен Хачанов завершил свой путь на «Ролан Гаррос»-2021 во втором круге, уступив в пяти сетах японцу Кеи Нисикори — 6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 4:6.

Барьер второго круга не смог преодолеть и победитель квалификации Роман Сафиуллин. Он проиграл представителю Германии Александру Звереву — 6:7 (4:7), 3:6, 6:7 (1:7).