Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» одержал победу в первом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли в сезоне-2020/21.

Игра состоялась в Виннипеге на площадке «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей.

В составе «Монреаля» в этом матче отличились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Ник Судзуки, Брендан Галлахер и Джейк Эванс (на последней минуте уже в пустые ворота). За «Виннипег» по разу забросили Адам Лаури, Дерек Форборт и Кайл Коннор.

Американский голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебак сделал за матч 28 сейвов, у его визави из состава «Монреаля» Кэри Прайса — на один сейв меньше.

Следующий матч в этой серии состоится 5 июня. Счет в серии ведется до четыре побед одной из команд.