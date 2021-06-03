Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1994 года Оксана Баюл отреагировала на высказывание экс-фигуристки Анны Семенович о возрастном цензе и современном фигурном катании.

В своём «Инстаграме» Баюл оставила пост-реакцию, отметив, что в её время даже у танцоров был шанс поехать на 2-3 Олимпиады, Алена Савченко сумела попасть на пять Олимпиад, а сейчас такие, как Юлия Липницкая, Евгения Медведева и Алина Загитова остались без выбора.

«Задолбало фигурное прыгание – акробатика на льду. Где фигурное катание?», — возмутилась Баюл, подчеркнув, что раньше спортсмены могли выступать и в шоу, и на соревнованиях.

«А что будет в 2022 году – установка на «кто больше прыгнет четверных элементов» и ещё с неправильных отталкиваний? Если пятерным начнут обучать, как Рязанов объясняет, так все поломаются в детском возрасте – потом будет неисправимо», — добавила Баюл, подчеркнув, что в 43 года она может исполнить программу «Лебедь», зал встанет и будет хлопать, ведь его понимают лучше, чем прыжки в пять оборотов.