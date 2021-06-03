Португальский футбольный тренер, возглавивший московский «Спартак» Руй Витория рассказал о том, как работал в других клубах до прихода в стан красно-белых.

Слова Витории цитирует The Coaches Voice. Тренер отметил, что его карьера состояла из разных целей, в каждом клубе он пробовал что-то новое.

«В «Пасуш де Феррейра», например, была цель остаться в первом дивизионе. Для этого мне нужно было быть немного более прагматичным. Нужно было, чтобы команда обрела уверенность», — отметил Витория, добавив, что в клубом «Витория Гимарайнш» он находился в глубоком кризисе и сначала его целью была борьбой за выживание, оценки игроков на перспективу, а затем — борьба за место в еврокубках.

Также Витория подчеркнул, что против культа результатов, который правит футболом. «Иногда встречаются фантастические произведения, не увенчанные кубком или медалями. Спасти команду от вылета — прекрасная работа. Это, может быть, даже сложнее, чем выиграть титул. И не всегда этому придают должное значение», — подчеркнул тренер.