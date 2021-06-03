Команда Этери Тутберидзе поздравила с днем рождения хореографа группы, экс-фигуриста Даниила Глейхенгауза. Сегодня, 3 июня, Глейхенгаузу исполнилось 30 лет.

В официальном «Инстаграме» команды Тутберидзе появился видеоролик о хореографе, а также поздравление в стихах.

«Удачи, здоровья, улыбок и силы,

Всегда позитива в душе и тепла!

Программ гениальных и очень красивых!

А в жизни — успехов во всём и добра!», — гласит поздравление в социальных сетях команды Тутберидзе.

Напомним, Даниил Глейхенгауз является основным постановщиком всех программ для учеников и учениц Этери Тутберидзе. С 2014 года он работает в команде Тутберидзе, до этого во время своей спортивной карьеры он был как одиночником, так и партнером в танцах на льду.