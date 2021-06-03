Сборная России по хоккею сегодня, 3 июня, сыграет четвертьфинальный матч на чемпионате мира по хоккею 2021 года сборной Канады.

Матч состоится в Риге на стадионе Олимпийского спортивного центра, начало матча назначено на 20:15 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Первого канала здесь.

Сборная России встретится с Канадой на ЧМ впервые за три года. На ЧМ-2018 сборная России пересеклась с командой Канады в 1/4 финала: тогда победу одержали канадцы в овертайме со счётом 5:4. На турнире в 2019 году в Словакии сборная России была разведена с Канадой по разным группам, а в плей-офф попала на США и Финляндию. В 2020 году ЧМ по хоккею в Швейцарии был отменен из-за коронавируса.