Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл «Вегас Голден Найтс» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли в сезоне-2020/21.

Игра состоялась на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 3:2 в пользу «Колорадо». Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, решающая шайба была заброшена уже в овертайме.

В составе «Колорадо» в этом матче отличились Брэндон Саад и Тайсон Джост, за «Вегас» по шайбе забросили Алек Мартинес и Райлли Смит. Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий «Колорадо» Микко Рантанен на 63-й минуте, реализовав большинство после удаления Райлли Смита.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин результативными действиями в этой игре не отметился. На льду он провел чуть больше 15 минут.

На данный момент «Колорадо» ведет в счете 2:0 в серии с «Вегасом».