Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг была вынуждена покинуть тренировочный сбор, который проводит сборная Норвегии в Согнефьеллете.

По словам пресс-секретаря Федерации лыжных видов спорта Норвегии Гру Эйде, все дело — в плохом самочувствии спортсменки. Лыжница покинула состав команды вчера, 2 мая, во второй половине дня.

«На утренней тренировке она чувствовала себя не лучшим образом и после диалога с тренерами и медиками отправилась домой, чтобы отдохнуть и подготовиться к Holmenkollen Skishow на следующей неделе», – сказал Эйде, слова которого цитирует Dagbladet.

Также стало известно, что у сборной Норвегии по лыжным гонкам сорвался высотный сбор, запланированный на июнь — все из-за ограничений в связи с коронавирусом.