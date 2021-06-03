За последние несколько лет комплекс «Спорт Палас» превратился из спортивного центра в настоящий социальный объект — как Крестовского острова, так и всего Петроградского района. Кажется, что ходят туда только обеспеченные богатые люди, но нет — здесь есть школы тенниса и плавания, и детский сад, и обычная школа, и специальные курсы по плаванию для мам и грудничков. Горожане старшего возраста могут заниматься здесь по специальным программам восстановления после коронавируса.

В общей сложности, в «Спорт Паласе» занимаются спортом около 2 тыс. человек. Сейчас комплекс испытывает трудности в связи с письмом прокурора города к губернатору.

Откуда возникают слухи о клиентах-миллиардерах? Когда люди слышат цену годового абонемента. Но если разбить всю сумму на 12 месяцев, то окажется, что она вполне сопоставима с той, что клиенты платят за посещение других фитнес-центров с бассейном. Также на абонемент можно поймать скидки вплоть до 40 процентов. В «Спорт Паласе» же есть не только бассейн — их в комплексе целых пять, а также есть теннисные корты с раздвижной крышей и развитая инфраструктура: кафе, салон красоты, залы для йоги, кабинеты массажа.

Среди клиентов центра встречаются удивительные люди. Известный руководитель крупного фармацевтического объединения Петербурга Захар Г. тренировался под руководством опытных специалистов в «Спорт Паласе» и успел переплыть пролив Босфор, озеро Иссык-Куль, озеро в Армении Севан. В числе тренеров «Спорт Паласа» — опытнейшие специалисты, олимпийские чемпионы и призеры, заслуженные мастера спорта: Александр Чаев, Наталья Левчук, Татьяна Олялина и другие.

Также тренеры вполне подготовлены и для занятий с грудничками до трёх месяцев: дети занимаются и с мамами, и с тренерами, причём отдельно от взрослых клиентов. Им предоставлены условия с качественной системой очистки воды. Комфортно занимаются и пожилые люди — имеющиеся программы для них подходят, как и загрузка комплекса.

Мастер спорта по плаванию, тренер комплекса Татьяна Олялина отмечает, что среди её подопечных есть в том числе и пенсионеры. «Есть и пенсионеры, у меня, например, американка плавает, ей 70 лет. Она, когда выступает, приезжает в Россию, участвует в соревнованиях Masters, и занимает и первое и второе места в своей категории. Полгода тренируется со мной, летом — на соревнованиях», — рассказала тренер, отметив, что многие спортсмены в «Спорт Паласе» готовятся к соревнованиям Masters, а сейчас в комплексе готовят участников соревнований по триатлону.

Kids Palace — детский сад + спорт

Частный детский сад Kids Palace — это часть проекта «Спорт Палас». Под садик отведены просторные помещения, где дети занимаются творчеством — хочешь — лепкой, хочешь — рисованием, завтракают и обедают, конечно, спят.

Но стоит открыть дверь одной из комнат — и дети попадают с собственный бассейн. По словам воспитателя Kids Palace, воспитанники садика ходят в бассейн два раза в неделю, а кто-то даже берет дополнительные занятия. «Детей готовят к школе, обучают грамоте, лепке из полимерной глины, театральному мастерству — это развитие речи. Всего садик после пандемии посещают около 15 воспитанников», — отмечают в Kids Palace.

С трех лет дети в садике учатся плавать и играть в теннис. Условия для детей специально продуманы: например, вода в бассейнах не хлорирована, а очищается с помощью ультрафиолета, что очень важно для астматиков и аллергиков.

Рядом с садиком расположена частная школа, в которой обучаются примерно 40 учеников. Площадь школы — 600 квадратных метров, и имеется собственная кухня в 80 квадратных метров. Классы оборудованы прозрачными стенами, на переменах дети могут поиграть в специальной общей комнате и не терять домашнюю атмосферу. Некоторые занятия проходят на улице, прямо на лужайках под деревьями.

В комплексе также созданы все условия для детей с инвалидностью, например, занимаются плаванием дети с ДЦП — это очень помогает их развитию. В комплекс приглашают в том числе и воспитанников петербургских детских домов, чтобы дать им возможность позаниматься плаванием в хороших бассейнах и поиграть в теннис.

Все это вышеперечисленное показывает, что элитные спортивные сооружения на самом деле могут приносить большую пользу людям, создавать рабочие места, а также все условия для укрепления здоровья как детей, так и взрослых.

Документы по строительству комплекса «Спорт Палас», в том числе разрешительной документации, переписке с чиновниками можно увидеть на сайте «Защитим Спорт Палас!».