Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев дал комментарий по поводу реформ, которые необходимы российскому биатлону для его процветания.

В интервью РИА Новости Хованцев подчеркнул, что нужно выстраивать линию подготовки начиная с юношеской сборной. «Сейчас какой-то молодой биатлонист может прийти в основу и заявить, что процесс подготовки его не устраивает», — сказал специалист, отметив, что люди должны привыкать к системе и переход станет более плавным, станет единое методическое направление как в Норвегии.

Также Хованцев предложил руководству национальной команды прочитать книгу о норвежском биатлоне, которая переведена на русский язык. «Правда, чтобы выработать такую стратегию, необходимо иметь тренеров. А кто захочет работать в детско-юношеском биатлоне за нищенские зарплаты? Тренер, который работает на начальной подготовке, получает в районе 20 тысяч рублей», — сказал Хованцев, добавив, что для получения большего количества денег, нужны результаты.

«У норвежцев это называется «лестница развития», пусть у нас назовут по-другому, но принцип сделать тот же. У нас пока есть единичные проблески, а должна работать система», – сказал Хованцев.