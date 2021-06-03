Футбольный агент Хуан Лопес, представляющий интересы полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева высказался о слухах о том, что россиянин скоро покинет клуб.

Слова Хуана Лопеса цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«В этих новостях нет ничего верного. Денис пока очень сфокусирован на игре за сборную России на Евро-2020. Сейчас мы не хотим знать ничего другого, кроме выбора самого игрока», — сказал Лопес. Ранее в СМИ появилась информация, что «Валенсия» выставила Черышева на трансфер и хочет продать его уже летом 2021 года.

Сейчас Денису Черышеву 30 лет, его контракт с «Валенсией» действует еще как минимум сезон — соглашение заключено до 30 июня 2022 года. Ранее в Испании Черышев выступал за мадридский «Реал», «Вильярреал», «Севилью».