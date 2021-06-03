Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр Плющенко рассказал о том, почему он сам пошел в фигурное катание и какие имеет планы на спортивную карьеру.

В ролике в своем «Инстаграме», снятом для компании Zasport, Плющенко-младший ответил на несколько вопросов.

«Я пошел на фигурное катание, потому что мой отец – фигурист, олимпийский чемпион двукратный! ​У меня есть и золотые медали и серебряные. Я тренируюсь, я готовлюсь и хочу участвовать в Олимпийских играх», — сказал Александр Плющенко.

Также юный фигурист пожелал удачи и побед всем спортсменам, которые отправятся на Летние Олимпийские игры в Токио уже менее чем через два месяца.

Напомним, Александр Плющенко, известный по прозвищу Гном Гномыч, занимается в академии «Ангелы Плющенко» под руководством отца.