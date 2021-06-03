Немецкий футбольный тренер, экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско попал в список кандидатов на пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Сампдория».

Информацию об этом сообщает Il Secolo XIX.

По данным СМИ, Тедеско не является приоритетом руководства «Сампдории», основной вариант — это Алессио Диониси из «Эмполи», однако на данный момент в «Сампдории» не договорились о компенсации за переход тренера.

Также в списке есть такие тренеры, как Лука Готти из «Удинезе» и бывший наставник «Милана» Марко Джампаоло. Если «Самдория» все же подпишет Тедеско, то могут возникнуть проблемы в связи с финансовыми запросами тренера.

Напомним, Доменико Тедеско покинул «Спартак» по окончании сезона-2020/21.