По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в России было обнаружено 8 933 за последние сутки во всех регионах страны (на утро 3 июня).

В общей сложности, по стране за все время пандемии было сделано 139,2 миллиона тестов на коронавирус. Обнаружено за этот период 5 099 182 отдельных случаев коронавируса в России, из которых 4,71 миллиона человек уже выздоровели, а ещё 122 660 человек умерло, не победив болезнь.

В Москве за последние сутки было обнаружено 2876 новых случаев заболевания коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 841 новый случай, в Московской области — еще 440 новых положительных тестов за день.

В мире число случаев коронавируса достигло отметки в 171 686 077 единиц, наибольшее число — в Соединенных Штатах Америки (33,3 млн заболевших).