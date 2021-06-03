Отец российского пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина, бизнесмен Дмитрий Мазепин высказался о том, что государство практически не помогает профессиональным спортсменам.

Слова Мазепина на сессии Петербургского международного экономического форума цитирует РИА Новости. По мнению Мазепина, государство никак не помогает спортсменам поступать в вузы, и вариант — идти только у университет физкультуры.

«У Никиты были проблемы даже с военной кафедрой. У него 23 гонки, а ему говорят, что надо ехать на сборы. Если ты не проводишь 2 месяца на военных сборах, то у тебя не будет военной кафедры», — отметил Мазепин, подчеркнув, что единственный вуз, оказывающий помощь — это МГУ, а государству на спортсменов плевать.

«Чемпионы уходят из спорта в 25-27 лет. Это молодые люди, и про них можно забыть, это мусор», — добавил бизнесмен.