Московский «Спартак» заинтересован в приобретении центрального защитника из турецкого клуба «Галатасарай» Кристиана Люиндамы.

Информацию об этом сообщает турецкий проект Rixo Sport.

По данным СМИ, «красно-белые» готовят предложение для стамбульской команды о покупке Люиндамы на сумму 3,5 миллиона евро. «Галатасарай», в свою очередь, хотел бы выручить за футболиста гораздо больше: совсем недавно в клубе отказались продавать Люиндаму за 4,5 миллиона евро.

Сейчас Кристиану Люиндаме 27 лет, он представляет сборную Демократической Республики Конго. В составе «Галатасарая» защитник играет с 2019 года, в сезоне-2020/21 он сыграл за команду 24 матча в чемпионате Турции, стал автором одной результативной передачи и четырежды был наказан жёлтой карточкой.