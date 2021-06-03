Министерство спорта Российской Федерации выразило готовность поддержать заявку города Казань на проведение летних Олимпийских игр. Она может быть подана после окончания действия санкций WADA.

Об этом сообщает агентство РИА Новости со слов министра спорта РФ Олега Матыцина.

Матыцин отметил, что Казань известна как спортивная столица РФ по стандартам инфраструктуры, а также по уровню обеспеченности персоналом, который работает. «Практически все масштабные турниры были там проведены, за исключением Олимпийских игр. Также в ближайшее время планируется проведение там крупных соревнований», — сказал Матыцин, добавив, что авторитет у города в международном сообществе велик, так что минспорт поддержит инициативу.

«Будем надеяться, что она будет достойно принята международным спортивным сообществом», — заключил Матыцин.