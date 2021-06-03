Петербургский футбольный клуб «Зенит» предложил 15 миллионов евро в качестве выкупа за бразильского полузащитника клуба «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо Родригеса.

Информацию об этом сообщает бразильский портал UOL. По данным издания, петербургский клуб приблизился к покупке хавбека «РБ Брагантино» и хотел бы закрыть трансфер до начала Олимпиады, на которую Клаудиньо отправится в составе сборной Бразилии.

При этом в «Брагантино» хотели бы еще уладить детали трансфера: клуб хотел бы сохранить за собой какой-то процент экономических прав на футболиста либо прописать в контракте, что имеет право на процент от следующей продажи игрока.

Отметим, примерная трансферная стоимость Клаудиньо составляет 12 миллионов евро, портал transfermarkt оценил футболиста в 8,5 миллионов евро