Российская фигуристка и тренер, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая показала подписчикам фотографии со своего отпуска на Мальдивах.

Фигуристка выложила в своем профиле несколько фото с пляжа, а также из комплекса, в котором она отдыхает со своим партнером Владиславом Тарасенко. Подборку снимков фигуристка лаконично подписала двумя эмоджи — с синим сердцем и пальмой. Все фото можно посмотреть в «Инстаграме» фигуристки:

Ранее стало известно, что Юлия Липницкая станет одной из звезд ледового шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге 20 ноября 2021 года на арене «Ледового дворца». Отметим, Юлия Липницкая является тренером академии «Ангелы Плющенко».