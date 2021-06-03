Руководство московского футбольного клуба «Локомотив» уволило начальника команды Станислава Сухину, а также нескольких членом медицинского штаба основной команды.

Информацию об этом сообщает портал Sport24. Сухина работал в «Локомотиве» с 2017 года.

По данным портала, «Локомотив» покинет врач Никита Карлицкий, также несколько других членов медицинского штаба, которые работали с основной командой клуба.

Напомним, в сезоне-2020/21 «Локомотив» был наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле из-за инцидента с Сухиной: начальник команды заходил в судейскую комнату незадолго до начала матча со «Спартаком» и это попало на камеры.

В комментарии для Sport24 Сухина отметил, что ему не сообщили об увольнения и он продолжает работать в качестве начальника команды.