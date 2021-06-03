Бывший министр спорта России и экс-президент РФС Виталий Мутко оценил шансы сборной России по футболу на выход из группы на чемпионате Европы 2020.

Слова Мутко цитирует портал «РБК-Спорт».

«Как далеко сборная продвинется на Евро? Очень сложный вопрос. Конечно, шансы всегда есть. В любом турнире перед стартом шансы у всех одинаковые. Поэтому хочется пожелать удачи», — сказал Мутко, добавив, что предсказывать что-то сложно, поскольку в группе есть Бельгия, которая номер один в рейтинге ФИФА, и Дания — команда на ходу.

«Поэтому будет непросто. Ребята всё понимают. Техническая подготовленность, самоотдача — вот этим можем брать в связи с тем, что играем дома с Бельгией. Будет крайне сложно», — отметил Мутко, добавив, что в то же время перед матчем с Голландией на Евро-2008 говорили о том, что шансов у сборной России нет.