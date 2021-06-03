Московский «Спартак» был оштрафован на 60 тысяч рублей за оскорбительную запись в «Твиттере» клуба после матча с ЦСКА.

Об этом сообщает издание «РБ Спорт». По данным портала, такое решение о штрафе вынес комитет по этике РФС.

Напомним, в конце апреля 2021 года после победы над ЦСКА в чемпионате России по футболу в «Твиттере» «Спартака» появилось сообщение: «Привет, конюшня, как дела?». Позже представители ЦСКА подали жалобу на это в РФС, также попросив рассмотреть еще одну публикацию «Спартака» с нецензурными словами в адрес клуба. Комитет по этике, в итоге, принял решение оштрафовать «Спартак» на 60 тысяч рублей и получил замечание.

По регламенту решение можно обжаловать в течение трех дней после получения всех документов.