Итальянский футбольный тренер Симоне Индзаги официально возглавил миланский «Интер». Информация об этом появилась в социальных сетях клуба.

Отмечается, что 45-летний тренер заключил контракт с «Интером» на два сезона. Индзаги пришел в клуб на замену Антонио Конте, который несколькими днями ранее покинул клуб из-за конфликта с руководством. В сезоне-2020/21 Конте сделал «Интер» чемпионом Италии.

Отметим, Симоне Индзаги долгое время был связан с римским «Лацио». С 1999 по 2010 год он выступал за «Лацио» в качестве игрока, выиграв с клубом чемпионат Италии, трижды — Кубок Италии, Суперкубок Италии, а также Суперкубок УЕФА в 1999 году. В 2016 году Индзаги стал тренером основной команды «Лацио», сумел выиграть с ней Кубок Италии, дважды выигрывал Суперкубок Италии.