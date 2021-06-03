Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан высказался о предстоящем четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Латвии против сборной России.

Игра пройдет сегодня, 3 июня, в Риге, начало назначено на 20:15 по московскому времени. Трансляция будет доступна здесь. Слова Галлана цитирует портал «Чемпионат».

«Знаем, что играем против очень сильной сборной России, но не выйдем на матч с мыслями: «Если проиграем, едем домой». Хотим выиграть и считаем себя лучшей хоккейной державой в мире», — сказал тренер, подчеркнув, что команда покажет лучший хоккей и будет прикладывать все усилия, чтобы победить в матче с Россией.

Команду России Галлан назвал быстрой и талантливой, с хорошими игроками, играющей на высоких скоростях. «Чтобы обыграть Россию, нам надо забрать у них среднюю зону. Они будут искать длинные передачи, стараться убегать в отрыв. Нам надо быть внимательными к тому, что делает соперник», — отметил Галлан, добавив, что канадцам нужно быть бдительными при игре без шайбы, не давать сопернику время и пространство для обыгрыша.

«У русских талантливая команда, это их стиль игры – они любят здорово распоряжаться шайбой. Нам надо играть в силовой и умный хоккей», – заключил Галлан.