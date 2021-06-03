Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти прервала матч против польской спортсменки Магды Линетт во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису и снялась с турнира.

В официальном «Твиттере» турнира «Ролан Гаррос» говорится, что спортсменка прервала матч из-за травмы и не смогла продолжать игру из-за своего состояния. Игра была завершена при счёте 6:1, 2:2 в пользу Линетт. Матч на корте Филиппа Шатрье продлился около 50 минут, после чего австралийка отказалась от борьбы.

В третьем круге польская теннисистка Магда Линетт встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.

В прошлом Эшли Барти была чемпионкой «Ролан Гаррос» — она выигрывала турнир в 2019 году. Это единственный турнир Большого шлема, который на данный момент покорился Барти.