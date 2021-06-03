Российский полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев отреагировал журналистов на вопрос об интересе со стороны московского «Динамо».

Слова Оздоева цитирует портал «Чемпионат».

«По поводу информации об интересе «Динамо» ничего не скажу. Я нахожусь в сборной, где полностью сконцентрирован на Евро. А потом, я игрок «Зенита» и мне нечего сказать», — отметил Оздоев.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Оздоев попал в сферу интересов московского «Динамо». Действующий контракт полузащитника с «Зенитом» истекает через год, летом 2022 года.

За «Зенит» Магомед Оздоев выступает с 2018 года, в составе этого клуба Оздоев стал трехкратным чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.