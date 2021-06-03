Стало известно, кто станет новым начальником команды в московском «Локомотиве» после ухода Станислава Сухины из клуба.

Информацию об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, которые знакомы с ситуацией.

По данным СМИ, новым начальником команды «Локомотива» станет Мурат Сасиев, который ранее работал переводчиком.

Ранее в прессе появилась информация, что «Локомотив» уже принял решение расстаться с Станиславом Сухиной, а также с несколькими врачами медицинского штаба основной команды, в том числе, Никиты Карлицкого.

Напомним, в сезоне-2020/21 «Локомотив» был наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле из-за инцидента с Сухиной: начальник команды заходил в судейскую комнату незадолго до начала матча со «Спартаком» и это попало на камеры.