Российская теннисистка Екатерина Александрова вылетела с «Ролан Гаррос», проиграв во втором круге турнира представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.

Матч прошёл на 11-м корте центра «Ролан Гаррос» и завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Крейчиковой. Теннисистки провели на корте один час и 9 минут.

Спортсменки занимают соседние места в рейтинге WTA: чешка идет на 33-м месте, россиянка — на 34-м. Александрова за всю игру один раз подала навылет, а также допустила пять двойных ошибок. У Крейчиковой получилось сделать шесть эйсов, также она допустила три двойных ошибки. В первом раунде открытого чемпионата Франции Александровой удалось пройти американку Винус Уильямс.

В следующем раунде «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова сыграет против представительницы Украины Элины Свитолиной.