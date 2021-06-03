В столице Азербайджана — городе Баку сегодня, 4 июня, стартует гоночный уикенд «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана.

Соревнования будут проходить на городской трассе Баку. В первый день состоятся две свободные практики.

На 11:30 по московскому времени запланировано проведение первой свободной практики, в 16:00 по Москве стартует вторая тренировка.

В субботу, 5 июня, на трассе состоится третья сессия свободных заездов, после чего болиды примут участие в квалификации. Итоговая гонка запланирована на 6 июня.

В 2016 году на трассе в Баку состоялся первый этап «Формулы-1», однако тогда он назывался «Гран-при Европы». С 2017 года в Баку проводится Гран-при Азербайджана. В 2019 году его победителем стал пилот «Мерседес» Валттери Боттас.