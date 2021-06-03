Датский футболист, бывший нападающий лондонского «Арсенала» и национальной сборной Никлас Бендтнер объявил о завершении карьеры игрока.

Слова Бендтнера цитирует норвежский портал Dagbladet. По словам датчанина, теперь он знает, что у этой работы есть конец.

«Думаю, мне нужно много времени, чтобы понять, что на самом деле все кончено. Теперь мне нужно найти что-то еще, чем заняться, и, возможно, найти что-то, что даст мне то, что футбол давал мне все эти годы», — сказал Бендтнер, подчеркнув, что футбол — это такая большая часть его жизни, что ему не хотелось бы от него отходить.

По этой причине Бендтнер также сейчас получает тренерское образование.

За свою карьеру Никлас Бендтнер играл за такие клубы, как «Арсенал», «Ювентус», «Вольфсбург», «Ноттингем Форест», «Русенборг», «Копенгаген».