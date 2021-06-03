Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поделился мыслями по поводу грядущего четвертьфинала ЧМ-2021 по хоккею, в котором сборная России сыграет с командой Канады.

В интервью РИА Новости Матыцин отметил, что в России всегда ждут только победы от наших хоккеистов.

«Считаю, что очень достойно пройден предварительный этап, первое место в группе. От матча к матчу, как мне кажется, сыгранность улучшалась», — сказал Матыцин, отметив, что в воротах место скорее всего займет Сергей Бобровский.

«Как бы ни играли канадцы на групповом этапе, матчи между Россией и Канадой всегда являются военными действиями в рамках спортивных правил», — сказал Матыцин, добавив, что неважно, как канадцы играли до плей-офф, сейчас будет игра навылет. Министр спорта также добавил, что надеется на победу сборной России и будет очень переживать за команду.

Игра Россия — Канада назначена на 20:15 по мск.