Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский внесен в заявку сборной России перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по хоккею против Канады. Согласно официальному сайту ИИХФ, голкипер получил номер 32.

Бобровский присоединился к сборной России на ЧМ-2021 еще в мае после вылета «Пантерз» из Кубка Стэнли. Однако он не мог играть из-за обязательного карантина.

Помимо Бобровского, в заявку сборной входят вратари Александр Самонов из ЦСКА и Иван Бочаров из «Динамо».

Матч Россия — Канада состоится сегодня, 3 июня, начало — в 20:15 по московскому времени.

ЧМ-2021 проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Полуфинальные игры турнира пройдут 5 июня, финал и игра за третье место — 6 июня.

Бобровский в регулярном чемпионате НХЛ-2020/21 провел 31 матч, одержав 19 побед. На его счету 88 пропущенных шайб при коэффициенте надежности 2,91 и 90,6 процента пропущенных бросков. В плей-офф он провел 3 игры, одержал 2 победы, пропустил 10 шайб, отражая 84,1 процента бросков при коэффициенте надежности 5,33. «Флорида» вылетела в первом раунде от «Тампа-Бэй» (2-4).