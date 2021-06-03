Российский теннисист Аслан Карацев завершил борьбу на «Ролан Гаррос» в одночном разряде. В матче второго круга 24-й номер «посева» уступил Филиппу Кольшрайберу из Германии. 37-летний теннисист победил в четырех сетах — 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:1.

Матч длился 3 часа 2 минуты, Карацев 10 раз подал навылет, Кольшрайберу удалось сделать семь эйсов. На счету обоих теннисистов по две двойных ошибки. Кольшрайбер взял три подачи соперника, Карацев — только одну.

В третьем круге Кольшрайбер встретится с десятой ракеткой мира — аргентинцем Диего Шварцманом. Игра состоится 4 июня.

Карацев стал третьим российским теннисистом, выбывшим из розыгрыша «Ролан Гаррос». Карен Хачанов и победитель квалификации Роман Сафиуллин также проиграли на стадии второго круга. Хачанов уступил в пяти сетах японцу Кеи Нисикори — 6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 4:6. Сафиуллин не смог навязать борьбу восьмому «сеяному» Александру Звереву из Германии — 6:7 (4:7), 3:6, 6:7 (1:7).

Седьмой «сеяный» Андрей Рублев проиграл немцу Яну Леннарду Штруффу уже в первом круге — 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:3, 4:6.

Последний россиянин в мужской сетке — Даниил Медведев. Второй ракетке мира впервые удалось пройти барьер первого круга Открытого чемпионата Франции. В первом круге он одолел Александра Бублика из Казахстана (6:3, 6:3, 7:5), а во втором — американца Томми Пола (3:6, 6:1, 6:4, 6:3).

В третьем круге Медведев встретится с еще одним представителем США Райлли Опелкой.