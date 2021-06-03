Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между Россией и Канадой. Россияне вышли из группы ЧМ с первого места, канадцы обеспечили себе участие в плей-офф, финишировав на четвертой строчке и благодаря победе Германии над Латвией в основное время.

«Как бы ни играли канадцы на групповом этапе, матчи между Россией и Канадой всегда являются военными действиями в рамках спортивных правил, — цитирует «РИА Новости» Матыцина. — Неважно, как канадцы играли до этого матча, ведь теперь будет игра навылет. Тут много зависит от психологии, от взаимопонимания в команде, желания победить».

Также Матыцин выразил мнение, что в воротах сборной России с Канадой сыграет Сергей Бобровский. Голкипер «Флориды» присоединился к команде Валерия Брагина после вылета из Кубка Стэнли (2-4 с «Тампа-Бэй») и сможет сыграть с канадцами, поскольку отбыл необходимый карантин. Он был внесен в заявку сборной под номером 32.

Матч Россия — Канада состоится сегодня, 3 июня, начало — в 20:15 по московскому времени.