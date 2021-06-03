Президент клуба ПФЛ «Тверь» Мамука Аджоев отстранен от футбольной деятельности сроком на шесть месяцев, сообщает «РБ-Спорт». Причиной стало его поведение после матча первенства ПФЛ против «Зенита-2», состоявшегося 29 апреля. После поражения «Твери» в игре (0:1) Аджоев зашел в судейскую комнату, оскорблял инспектора, судей и угрожал, что они не уедут из города.

По итогам заседания комитет по этике РФС запретил Аджоеву заниматься любой футбольной деятельностью сроком на шесть месяцев, а также оштрафовал на 125 тысяч рублей. Президент «Твери» может обжаловать данное решение в течение трех дней.

После 27 туров первенства ПФЛ во второй группе лидирует «Олимп-Долгопрудный» с 63 очками. «Зенит-2» располагается на третьем месте с 52 очками, а «Тверь» — на четвертом с 50 очками.

Мамука Аджоев — сын президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева.